Un désaveu de Javier Bardem pour The Last Face?

Il y a deux ans, il était la vedette, avec Charlize Theron, de The Last Face, un film réalisé par Sean Penn qui a été accueilli très violemment.

À l'Agence France-Presse, l'acteur espagnol, qui accompagnera la présentation d'Everybody Knows aujourd'hui avec Penélope Cruz et le réalisateur Asghar Farhadi, a laissé entendre qu'il n'était pas très entiché de ce film non plus.

«J'ai aussi été hué et je me suis presque fait jeter des choses à la figure pour The Last Face, qui est considéré comme l'un des pires films de l'histoire du festival, ce avec quoi je ne suis pas en désaccord, je dois dire», a-t-il déclaré.