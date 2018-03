Berlinale: Eva de Benoît Jacquot en compétition

Le réalisateur français Benoît Jacquot figure avec son drame Eva parmi les films en compétition, avec Isabelle Huppert en femme fatale.

Il s'agit d'une nouvelle adaptation du thriller psychologique de l'auteur britannique James Hadley Chase, après le classique de Joseph Losey en 1962 avec Jeanne Moreau.

La 68e Berlinale, qui aura lieu du 15 au 25 février, présentera aussi la dernière oeuvre de l'Américain Gus Van Sant, Don't Worry, We Won't Get Far on Foot avec Joaquin Phoenix dans le rôle d'un dessinateur tétraplégique.

L'actrice allemande Sandra Hüller, qui s'est faite remarquer dans la comédie à succès Toni Erdmann, est en tête d'affiche d'In den Gängen de Thomas Stuber, également en lice.

Autre production allemande sélectionnée, Mein Bruder heisst Robert und ist ein Idiot de Philip Gröning.

Les organisateurs ont également retenu des films russe, Dovlatov d'Alexeï Guerman Jr, italien, Daughter of Mine de Laura Bispuri et polonais, Mug de Malgorzata Szumowska.

Comme déjà annoncé, la Berlinale s'ouvrira pour la première fois avec un film d'animation, L'Île aux chiens de l'Américain Wes Anderson, qui avait reçu le Grand prix du jury en 2014 avec The Grand Budapest Hotel.

L'an passé, l'Ours d'or avait été remporté par le film hongrois On Body and Soul de Ildiko Enyedi, une histoire d'amour poétique se déroulant dans un abattoir.

Le réalisateur allemand Tom Tykwer (Cours, Lola, cours, Le parfum, Cloud Atlas) sera le président du jury de cette 68e édition de la Berlinale.