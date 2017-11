Les Sommets du cinéma d'animation à la Cinémathèque et à Station Vu

Le grand méchant renard et autres contes, de Benjamin Renner et Patrick Imbert (Ernest et Célestine) donnera le coup d'envoi de la 16e édition des Sommets du cinéma d'animation, lesquels se dérouleront à la Cinémathèque québécoise du 22 au 26 novembre, mais aussi, nouveauté, au cinéma Station Vu.