Nelly: insaisissable Nelly Arcan

L'amoureuse toxique

Les scènes où Mylène Mackay, en brunette amoureuse jusqu'au délire de son chum (Mickaël Gouin) avec qui elle entretient une relation autodestructrice, faite de dépendance affective et de drogues, sont inspirées de son roman Folle. La jalousie et la rivalité entre femmes sont un autre des grands thèmes de Nelly Arcan.

«Ce devait être toute une amoureuse, assez intense», note Anne Émond, qui dit avoir fait un grand travail documentaire avant l'écriture de son scénario.

En plus d'avoir lu ses écrits, elle a interrogé les amis et amies, les amants et la famille de Nelly Arcan, qui ont bien reçu le film, au grand soulagement de la cinéaste.

«Quand on décide de s'attaquer à un personnage qui a été aussi marquant et qui est mort aussi récemment, c'est sûr que c'est casse-gueule. J'ai beaucoup réfléchi à la façon d'aborder le sujet, et pour moi, il n'a jamais été question de faire une adaptation.»

«Je suis allée à coeur ouvert, et au fil de mes rencontres avec son entourage, c'est comme si le mystère s'épaississait à mesure que j'avançais.

«Je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement un film sur Nelly Arcan et son oeuvre, mais aussi un film sur la difficulté d'être une femme dans ce monde. Toutes les femmes savent ce qu'est la jalousie, le besoin d'être désirée, mais peut-être pas à un degré aussi extrême. Il y a quelque chose d'universel là-dedans.»

«Le scénario d'Anne ne permettait pas de trahir Nelly, croit Mylène Mackay. On ne se donne pas le droit de dire que nous savons la vérité sur son mal-être. On propose, on crée, tout ça se rejoint dans une oeuvre faite à partir d'une autre.»