Douze projets soutenus par la SODEC

On appuiera notamment le nouveau film de Xavier Dolan, Matt et Max, ainsi que le plus récent opus de Louise Archambault, une comédie portant le titre de Merci pour tout.

Des films portés par des vétérans ont été choisis - La beauté du monde, par André Forcier - ainsi que d'autres de cinéastes de la relève - Jeune Juliette, d'Anne Émond.

On retrouve aussi, au nombre des heureux élus, un film de Philippe Falardeau qui sera tourné en anglais, My Salinger Year.

La directrice générale de la SODEC, Johanne Larue, s'est réjouie que près de la moitié des projets - 5 sur 12 - soient portés par des femmes.