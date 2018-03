Screen Actors Guild: 20 comédiens en route vers les Oscars

Trois des acteurs de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ont été retenus (France McDormand, actrice, Woody Harrelson et Sam Rockwell, acteur soutien) et deux de The Shape of Water (Sally Hawkins, actrice, Richard Jenkins, acteur soutien), I, Tonya(Margot Robbie, actrice, Allison Janney, actrice soutien), et Lady Bird (Saoirse Ronan, actrice, Laurie Metcalf, actrice soutien).

Les autres nommés sont Judi Dench (Victoria & Abdul) pour meilleure actrice, Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), James Franco (The Disaster Artist), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour) et Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) pour meilleur acteur, Mary J. Blidge (Mudbound), Hong Chau (Downsizing), et Holly Hunter (The Big Sick) pour meilleure actrice de soutien, Steve Carell (Battle of the Sexes) et Willem Dafoe (The Florida Project) pour mneilleur acteur de soutien.

Les absences de Meryl Streep et Tom Hanks (The Post), ainsi que celle de Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) alimentent beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, quatre des interprètes de la série Big Little Lies, réalisée par Jean-Marc Vallée, sont cités du côté de la télévision (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Alexander Skarsgård).

La 24e cérémonie des Screen Actors Guild Awards aura lieu le 21 janvier 2018.