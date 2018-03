 Le festival de Tribeca rendra hommage à Schindler's List et à Scarface 

Associated Press New York

Les organisateurs du festival new-yorkais ont annoncé lundi que le réalisateur de Schindler's List, Steven Spielberg, devrait être accompagné des acteurs Liam Neeson, Ben Kingsley et Embeth Davidtz pour une discussion avec le public après la projection du film, le 26 avril, au Beacon Theatre.

La soirée Scarface doit réunir le réalisateur Brian De Palma et ses acteurs Al Pacino et Michelle Pfeiffer, le 19 avril.

Le festival rendra aussi cette année hommage au film indépendant de 1992 In the Soup, réalisé par Alexandre Rockwell. Ce film quelque peu oublié, qui mettait en vedette Steve Buscemi et Seymour Cassel, a été restauré grâce à une campagne de sociofinancement pour sauver l'unique copie, endommagée, qui existait encore. In the Soup avait reçu le Grand Prix du jury au Festival de Sundance et le Prix du public à Deauville.

Le festival Tribeca annonce aussi des soirées de discussion avec Bradley Cooper, Jamie Foxx, Spike Lee et Alec Baldwin.

Le festival, créé en 2002, notamment par Robert De Niro, se tiendra cette année du 18 au 29 avril dans le quartier Tribeca, à Manhattan.