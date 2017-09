Hochelaga, terre des âmes dans la course aux Oscars 

Téléfilm Canada vient d'annoncer que le long métrage Hochelaga, terre des âmes de François Girard représentera le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

L'oeuvre mettant en vedette Samian et Vincent Perez raconte, sur une période de 750 ans, l'histoire du territoire de la ville de Montréal. Le film a été conçu dans la foulée des festivités du 375e anniversaire de la fondation de la ville.

Hochelaga, terre des âmes sera opposé aux oeuvres choisies par plus de 70 pays dans l'espoir d'obtenir une nomination dans la prestigieuse catégorie.

La directrice générale de Téléfilm Canada, Carolle Brabant, a annoncé la sélection canadienne lundi après-midi en conférence de presse, à Montréal.

Le choix du Canada a été fait par un comité pancanadien composé de 23 délégués détenant un droit de vote et représentant les principaux organismes gouvernementaux et associations de l'industrie cinématographique nationale. La délibération du comité a eu lieu lundi matin.

La 90e édition des Oscars aura lieu le 4 mars 2018 à Hollywood. Le film de M. Girard doit maintenant être retenu sur deux autres tours, la "short list" de 9 candidats et celle des cinq films finalistes, pour se retrouver à cette grande soirée annuelle.

Rappelons qu'en 2000, le film Le violon rouge de M. Girard avait remporté l'Oscar de la meilleure musique.

Les derniers films canadiens soumis

2016: Juste la fin du monde, Xavier Dolan

2015: Félix et Meira, Maxime Giroux

2014: Mommy, Xavier Dolan

2013: Gabrielle, Louise Archambault

2012: Rebelle, Kim Nguyen (finaliste à l'Oscar)

Quelques films soumis pour l'Oscar en 2018

France: 120 battements par minute, Robin Campillo

Autriche: Happy End, Michael Haneke

Cambodge: First, They Killed My Father, Angelina Jolie

Allemagne: In the Fade, Fatih Akin

Suède: The Square, Ruben Östlund

- Avec La Presse Canadienne