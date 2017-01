Dix-sept films pour 2017

Photo Shayne Laverdière, courtoisie de Sons of Manual

Xavier Dolan et Kit Harrington sur le plateau de tournage de The Death and Life of Donovan.

The Death and Life of John F. Donovan

Xavier Dolan parviendra-t-il enfin à percer vraiment le marché américain grâce à son premier film anglophone? Cette production québécoise, la plus ambitieuse du cinéaste à ce jour, possède bien des atouts: une histoire campée dans le monde du showbiz, de même qu'une distribution constituée exclusivement de pointures. Autour de Kit Harington, qui se glisse dans la peau du personnage principal, gravitent en effet Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Bella Thorne, Thandie Newton, Sarah Gadon, Emily Hampshire, Michael Gambon, Chris Zylka, Ben Schnetzer, Sarah-Jeanne Labrosse et quelques autres. On s'attend à un lancement dans l'un des trois grands festivals de l'automne: Telluride, Venise ou Toronto.

Sortie prévue à l'automne