Couples médiatiques: à deux, c'est mieux?

Mélanger travail et amour

Martin Juneau et Valérie Roberts n'avaient pas l'intention de travailler ensemble, jusqu'à ce qu'ils reçoivent carte blanche de la société de production Trio Orange pour créer une émission web destinée principalement au réseau social Facebook. Le producteur cherchait activement un couple qui accepterait de s'exposer.

«Je crois que les vrais couples fascinent et ont un fort potentiel de réussite à l'écran. C'est un excellent terroir pour raconter des histoires», indique Carlos Soldevila, président de Trio Orange.

Le couple a créé Amuse-bouches, une émission qu'il anime et qui est axée sur ses passions et son quotidien. Carlos Soldevila affirme que «les vidéos qui ont eu le plus de succès sur Facebook sont celles qui mettent en scène des moments de la vie intime de Valérie et Martin».

Le psychologue André Surprenant, dont la clinique Objectif-couple se spécialise dans l'intervention conjugale, voit plusieurs effets bénéfiques à ce que des amoureux travaillent ensemble: «Ça peut être excessivement énergisant de trouver son bras droit pour réaliser ses projets. C'est comme si on trouvait notre associé et notre conjoint dans la même personne. Ce sont deux sources de gratification. C'est énorme.»

Mitsou est tout à fait d'accord avec cette affirmation. Sa relation d'affaires avec son mari Iohann Martin permet de conserver la flamme amoureuse depuis 21 ans.

«Encore hier soir, nous avions un souper d'affaires et je trouvais que sa vision était très claire. Je l'admirais, je le trouvais bon. Mais encore faut-il être compatible en affaires», dit l'entrepreneure, qui détient le Groupe Dazmo avec son mari et leur associé Andrew Lapierre.

Quand ça casse

Ce ne sont pas tous les couples qui réussissent le pari de conjuguer amour et travail. Andrée Watters et Sylvain Cossette se sont séparés l'an dernier parce qu'ils n'étaient «plus un couple». «Nous étions devenus des associés», dit la chanteuse.

«J'aimerais vous dire que nous sommes Céline et René, mais nous, ça n'a pas fonctionné! On a tout essayé, mais ce n'est pas pour nous.»

Après quelques mois de séparation, les deux artistes ont décidé de se redonner une chance, amoureusement. Par contre, ils ont chacun leur société de production et n'ont plus l'intention de travailler ensemble.

Tout comme eux, Marilou confie qu'au fil du temps, elle s'est aperçue qu'Alexandre Champagne et elle étaient plus des partenaires qu'un couple. Ils venaient à peine de se rencontrer lorsqu'ils ont eu l'idée du site de recettes, devenu livre et émission de télé 3 fois par jour. La business a fini par prendre toute la place dans leur relation.

«Lorsque tu travailles avec l'autre, il n'y a aucune cachette. Il connaît chaque parcelle de toi. Oui, tu vois et admires ses accomplissements, mais tu vois aussi le pire de l'autre», confie celle dont l'entreprise compte une trentaine d'employés.

Lorsque le couple a annoncé qu'il se séparait, Marilou n'a pas eu peur que 3 fois par jour en souffre, puisqu'ils se sont laissés en bons termes et continuent d'être de bons amis. D'ailleurs, ils sont toujours mariés, et Alexandre a encore des parts dans l'entreprise. «Nous ne sommes pas stressés et nous n'avons pas encore pris le temps de signer les papiers», dit Marilou en riant.

Pour ce qui est de l'image de sa marque, la femme d'affaires affirme qu'il n'y a pas eu de baisse dans les ventes ni dans la fréquentation du site web depuis la rupture.

«Les gens continuent à manger même si Alex et Marilou ne sont plus ensemble. Je pense que ce qui est au coeur de 3 fois par jour, ce sont nos recettes. Nous avons beau être cute, si on avait des recettes de marde, ils arrêteraient d'acheter nos livres et magazines.»

Valérie Roberts n'ose même pas imaginer comment elle vivrait sa séparation, elle qui est bien consciente qu'elle expose son bonheur au grand jour. En fait, si, elle le sait. Elle assumerait.

«À partir du moment où tu décides de partager ta vie amoureuse, tu ne peux pas reculer. Si tu te sépares, tu dois faire face à tout ça. Tu ne peux pas dire: "Je ne parlerai pas de ma rupture." Parce que là, le public va te le dire clairement: "Ça fait 15 ans que tu m'énerves avec ton couple, je veux savoir pourquoi vous vous séparez"», conclut Valérie Roberts.