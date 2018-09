Longévité des émissions: quand c'est long, c'est bon?

Marie-Claude Barrette confie qu'elle a hésité à reprendre les rênes de Deux filles le matin en septembre. «Je trouvais que ça faisait des années que je parlais des mêmes sujets et j'ai eu peur», dit-elle.

«Je suis quasiment devenue une spécialiste du diabète! Je sais beaucoup trop de choses sur le diabète!», dit en riant l'animatrice du magazine matinal qui existe depuis 19 ans.

Finalement, elle s'est entendue avec les producteurs pour bonifier l'émission en tournant des reportages à l'extérieur du studio, du jamais vu à Deux filles le matin. Elle a entre autres rencontré Johanne Fontaine, chez elle, pour l'épisode Accepter sa mort.

Si les producteurs avaient refusé de modifier l'émission, elle aurait peut-être laissé sa place à une autre animatrice.

«Je vais vous le dire, beaucoup de personnes aimeraient animer Deux filles. On me le dit souvent et c'est très flatteur. Donc après moi, ça peut continuer. Je ne veux pas faire l'année de trop.»

Qu'en pensent les grands manitous?

Que ce soit le directeur de la programmation de Télé-Québec ou ses homologues de TVA et de Radio-Canada, ils parlent tous de l'importance d'offrir une belle balance entre les nouveautés et les classiques, et ce, en fiction, en divertissement et en service.

«Il y a des projets que nous commençons et dont nous savons déjà que ce sera pour deux, trois ans. Par exemple, pour une série dramatique. Dans ce sens-là, ce n'est pas un échec lorsqu'elle se termine. Même chose en variétés où on utilise une formule particulière et qu'à un moment, on se dit que nous avons fait le tour dans cette formule», dit Suzanne Landry, directrice principale à TVA.

Il y a aussi des projets où ce sont les principaux créateurs, acteurs ou animateurs qui choisissent de ne pas renouveler. Parlez-en à Dominique Chaloult (directrice générale de la télévision à Radio-Canada) qui a collaboré régulièrement avec Marc Labrèche...

Cette dernière n'est d'ailleurs pas passée par quatre chemins pour parler d'un des éléments clés du renouvellement d'une production. «Ce qu'on veut comme diffuseur, ce sont des émissions qui fonctionnent bien. Des émissions qui marchent, comme on dit. Tout le monde en parle se maintient à 1 million [de téléspectateurs], malgré toute la compétition qui a été mise par TVA. Pour un diffuseur, une émission qui maintient une cote comme ça, c'est de la joie», explique Dominique Chaloult.

Le directeur des programmes de Télé-Québec, Denis Dubois, affirme qu'une émission qui perdure est certainement une émission dont «le fond» est aussi fort - sinon plus - que la forme.

«Quand ça dure, c'est que le fond est vraiment là. Les francs-tireurs est un bon exemple. C'est une des émissions les plus pertinentes que je connaisse. Il y a eu des changements à l'animation, et quand on résiste à un changement à l'animation, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du fond qui est très fort. Ça devient une marque», dit-il.

Benoît Dutrizac ajoute: «Les francs-tireurs, d'être si grognons, politiquement incorrects et de durer aussi longtemps, je pense que c'est un phénomène à la télé. Et je ne le sais pas, si le concept serait accepté en ondes aujourd'hui. Je ne sais pas si on aurait la patience de laisser l'équipe trouver la façon de le faire, de faire des erreurs, de faire des bons coups. Je ne suis pas sûr qu'on a la patience qu'on avait, il y a 20 ans.»

Le fond, la forme et Taylor Swift

Il s'agit d'un point que soulignent bien des animateurs interviewés: ils ont eu la chance de fignoler leur concept. Et plus les années passent, plus ils sont bons.

Ici Laflaque est passée d'un téléroman à un bulletin de nouvelles, par exemple, et les techniques d'animation ont pris du galon: «Chaque année on s'améliore», dit Serge Chapleau.

«C'est sûr que parce qu'un show est long, il est rodé. Je pense qu'on devrait toujours donner au moins deux saisons à un show pour qu'il puisse s'améliorer et apprendre de ses erreurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au Québec, avec la rapidité à laquelle il faut "pogner" et avoir des cotes d'écoute, on ne laisse plus beaucoup de temps au show de maturer. Si ce n'est pas hot au départ, ton espérance de vie est mince», témoigne Jean-René Dufort.

Tout comme ce dernier, Guy A. Lepage note que son émission est «rodée au quart de tour» et que sa longévité lui permet d'avoir des invités qui n'auraient jamais accepté l'invitation dans les premières années de Tout le monde en parle.

Guy A. Lepage donne comme exemple la mégastar américaine de la chanson Taylor Swift qui, en 2014, a mis les pieds dans le studio 42.

«Au retour de l'été, je suis rentré au bureau et il y avait deux noms de bookés pour l'automne. Pour la dernière émission de décembre, il y avait Patrick Huard. Et pour la deuxième semaine, il y avait Taylor Swift. Je pensais que c'était une joke lorsque j'ai vu ça et j'ai demandé qui l'avait bookée. La rédactrice en chef, Carole-Andrée Laniel, m'a dit: "Ils nous ont appelés"», raconte-t-il.

Guy A. Lepage poursuit: «Ça, ça prend des années... La première année de Tout le monde en parle, Taylor Swift ne nous aurait jamais appelés.»

L'avion à réaction

L'équipe d'Infoman ne savait pas si l'émission serait reconduite à l'automne 2007. Radio-Canada tardait à donner sa réponse, si bien que Jean-René Dufort et ses acolytes ont décidé de prendre le taureau par les cornes.

«Nous avions eu vent que Mario Clément [directeur général de la télévision de Radio-Canada à l'époque] était tanné de nous et qu'il voulait nous flusher. Nous avions décidé de louer un avion avec un drapeau écrit "Pis, Mario, on revient-tu?" et le faire tourner autour de la grande tour», raconte Jean-René Dufort.

L'avion n'a finalement jamais décollé. Lorsque Mario Clément a appris ce que l'équipe préparait, il aurait donné son aval pour une prochaine saison. C'est dire l'incertitude qui plane chaque printemps lorsqu'il est temps de dire «on redécolle» ou «on tire la plogue».