Une dernière saison pour The Big Bang Theory

La chaîne CBS a annoncé que la 12e saison de The Big Bang Theory sera la dernière.

Associated Press New York

Cette comédie est actuellement la plus populaire à la télévision américaine.

La série tournait à ses débuts autour de deux colocataires physiciens interprétés par Jim Parsons et Johnny Galecki, puis s'est élargie pour inclure leurs amis, leur copine et leur épouse. Mayim Bialik et Kaley Cuoco figurent parmi les autres vedettes.

Le rôle de Jim Parsons dans la série lui a valu quatre prix Emmy et un Golden Globe. CBS diffuse également une série dérivée sur son personnage intitulée Young Sheldon.

Une bourse de l'Université de la Californie à Los Angeles a par ailleurs été créée en l'honneur de la série, afin de soutenir des étudiants de premier cycle en sciences, en technologie, en génie ou en mathématiques.

La saison 12 de The Big Bang Theory prendra l'antenne le 24 septembre.