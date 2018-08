Programmation de Z: gros attributs, gros argent

Richard Therrien

Le Soleil Le Soleil Suivre @zaptele

Z a déjà donné dans le documentaire sur le porno, et chaque fois, avec beaucoup de succès. Faut-il s'en étonner? Nouveauté de la programmation d'automne de cette chaîne consommée surtout par des hommes, Porn to be Wild s'ajoute à cette liste, en suivant une Québécoise de Chicoutimi et un Néo-Brunswickois francophone évoluer dans cet univers à Los Angeles.