France Beaudoin: l'animation, mais pas à tout prix

Après 17 ans à l'animation d'une quotidienne, France Beaudoin estimait avoir fait le tour du jardin. «J'irais jusqu'à dire que j'aurais peut-être arrêté de faire de l'animation.» Un long recul fut bénéfique, et la revoici à la barre du nouveau projet Pour emporter, à ICI ARTV.

Avec Pour emporter, les téléspectateurs retrouvent la France Beaudoin qu'ils ont adoptée à Deux filles le matin et Bons baisers de France. Elle est à l'aise, conviviale, écoute son invité avec attention, rebondit sur ses réponses et lui en tire des confidences avec doigté.

Chaque épisode d'une heure tourne autour d'un seul et unique invité. L'animatrice chevronnée les reçoit dans un grand studio du Vieux-Montréal, avec une vue splendide, de nuit, sur la métropole.

Même France Beaudoin se livre dans ces longues rencontres, par exemple avec Maripier Morin qui lui demande ses trucs pour vieillir si bien :

«Je n'ai jamais mis une crème de ma vie. Je crois qu'à un moment fatidique, ça va tout tomber!

- Va chier! Ah, tu es enrageante! On t'haït, France Beaudoin!», répond Maripier Morin, alors que le public présent à l'enregistrement rit de bon coeur.

Avec En direct de l'univers, immense machine réglée au quart de tour, l'animatrice ne peut pas se permettre ce genre d'interactions et de spontanéité. Tout est beaucoup plus scénarisé.

«Le temps n'est pas un enjeu dans Pour emporter. Et le temps est tellement un enjeu partout, partout, partout, que c'est sûr que ça m'amène à être plus libre, plus naturelle», dit-elle.

Même la principale intéressée admet que nous retrouvons l'animatrice d'antan avec ce nouveau rendez-vous à ICI ARTV: «Ça faisait un moment qu'on cherchait le projet pour revenir, mais ce n'était pas à tout prix. On voulait trouver la bonne affaire, la bonne case, le bon temps», explique-t-elle.

«J'avais vraiment besoin d'un break, parce que la quotidienne pendant 17 ans, c'est difficile. Il y avait quelque chose qui était usé en dedans de moi. Je le dis pour vrai.»

Elle ajoute: «Le recul a fait en sorte que j'ai vécu d'autres choses, que j'ai d'autres perspectives, d'autres vécus. J'ai aussi laissé aux autres le temps de vivre. Alors quand nous nous retrouvons, nous sommes ailleurs dans nos vies.»

Le concept de cette nouvelle émission tourne autour des mots. Les mots que les invités ont prononcés par le passé, les mots d'auteurs qui les ont marqués, etc. Assis derrière son piano, Antoine Gratton ajoute son grain de sel en interprétant des chansons liées à l'invité.

Maripier Morin et Guy A. Lepage font partie des 20 invités de cette première saison. Comme pour bien des concepts où les personnalités sont au coeur du projet, ne craint-elle pas la répétition?

«C'est la première question que nous nous sommes posée. Première, première, première. Parce que - comme tout le monde -, avant d'être dans la télé, nous sommes des spectateurs. À partir des mots, nous avons remarqué que ça nous amenait sur des pistes différentes. Si les invités répètent toujours la même affaire, ils ne sont pas plus intéressés. Eux aussi deviennent blasés de ça», répond France Beaudoin.

«La longueur du temps, je pense que ça joue sur ce qu'ils peuvent dire aussi. Quand tu as une heure, tu as le temps de mettre en contexte. Je sens que ça permet vraiment aux gens d'aller au bout de leur opinion.»

Parmi la liste des invités, il y a également Marc Labrèche, Patrick Lagacé, le philosophe Frédéric Lenoir, Louis T, le slameur David Goudreault et le médecin Alain Vadeboncoeur. Chez les femmes, France Beaudoin recevra entre autres Mariana Mazza et Virginie Fortin.

La naissance d'une productrice

Une des hantises de l'animatrice était d'attendre que le téléphone sonne pour travailler: «J'avais vraiment besoin de ne plus me sentir vulnérable, de ne pas sentir que je faisais des choix pour qu'on m'aime, pour que les gens veuillent de moi, etc. Je n'étais pas capable de vivre avec ça, je n'étais pas bien avec ça.»

En devenant productrice associée d'En direct de l'univers, elle a eu l'impression de tenir un peu plus les rênes de sa carrière. Encore plus lorsqu'elle a créé sa propre maison de production, Pamplemousse Média, qui a notamment produit des émissions jeunesse, dont Dis-moi tout et Mammouth, de même que le magazine social Banc public.

«La production a fait en sorte que, si je ne suis plus en ondes, ce n'est pas toute ma vie qui arrête. Il fallait que tout mon métier ne soit pas mis là-dessus. Parce que sinon, j'irais jusqu'à dire que j'aurais peut-être arrêté de faire ça», confie celle qui a été nommée, l'an dernier, dans la catégorie de la meilleure animation - humour, série ou spéciale de variétés - pour En direct de l'univers, au gala des prix Gémeaux, et qui a remporté la statuette pour la meilleure série de variétés ou des arts de la scène.

___________________________________________________________________________

Pour emporter, dont la première était diffusée vendredi, sera en rediffusion lundi, à 22 h 30, à ICI ARTV.