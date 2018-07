Un retour pour Aziz Ansari sur Netflix?

Aziz Ansari pourrait effectuer un retour sur Netflix, et ce, malgré des allégations d'inconduite sexuelle.

Une troisième saison de sa série, Master of None, serait dans les plans du géant du web.

Master of None est une comédie dans laquelle le personnage principal, interprété par Aziz Ansari, jongle entre les aléas du célibat et de la vie de couple.