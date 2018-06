«Immoraux»: Stephen Colbert et Jimmy Fallon répliquent à Trump

Maryse Tessier

La Presse La Presse Suivre @maryse_tessier

Le président américain n'en démord pas sur Twitter. Lundi soir, il a passé le plus clair de sa soirée à s'en prendre aux animateurs d'émissions de fin de soirée, en particulier Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Jimmy Kimmel. La missive allait-elle rester lettre morte? Évidemment, non.