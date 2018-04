Luc Dionne: écrire District 31

« Ensuite, je retourne écrire jusqu'à 21 h environ. Quand ça me prend une minute pour écrire deux mots, je comprends que c'est l'heure d'arrêter et d'aller faire dodo. Je tiens ce rythme-là six jours par semaine, des fois six et demi. Quand j'ai bien écrit, j'ai congé le samedi après-midi et le dimanche. Je termine la saison en mars, je vais reprendre fin mai, début juin. »

« Je me lève à 4 h 30, 5 h, je me fais un café, je lis les journaux. Je suis collectionneur de montres, alors, avant de commencer à écrire, je fais le tour de mes sites de collectionneur. Quand je me mets au travail, c'est comme si je rentrais au poste de police. Je commence à 5 h 30. C'est l'heure que je préfère. Vers 8 h 30, je vais rejoindre ma conjointe Annie à la cuisine. On jase un peu, puis je reviens travailler jusqu'à l'heure du lunch. J'écris tout l'après-midi, jusqu'au souper. Le soir, je mange souvent en regardant District 31 pis là, je chiale contre tout : j'haïs ce que j'écris, je trouve ça nul à chier, je ne suis jamais content...

ÉCRIRE UNE QUOTIDIENNE

« J'ai écrit plusieurs séries [Omertà, Blue Moon...] ainsi que des films [Monica la mitraille, Aurore, L'enfant prodige]. L'écriture d'une quotidienne, c'est pas mal la même chose. C'est la discipline qui est différente. Je dois livrer de 37 à 39 pages par jour, 4 jours par semaine, donc de 150 à 160 pages fois 30 semaines. Il n'y a personne qui peut comprendre ce que ça représente, à part Fabienne Larouche et ma conjointe Annie [Létourneau], qui le vit avec moi. Elle m'aide beaucoup ; elle est vraiment la moitié de mon cerveau. Quand je termine un épisode, je le lui envoie, elle me relit, m'indique les coquilles, les répétitions. Elle me corrige, mais elle est surtout ma mémoire. C'est elle qui est garante de tout ce qui s'appelle District 31, qui se souvient du nom d'un personnage, de l'âge d'un autre. Sans elle, je ne serais pas capable de faire ça. Sinon, c'est trop... 160 pages, c'est du sport ! On tourne quatre épisodes par semaine, la machine te pousse. Tu ne peux pas arrêter. Ça m'est arrivé une fois, rendu au mercredi, de me dire : "Je scrappe tout ce que j'ai écrit, j'ai une meilleure idée." J'ai tout jeté et j'ai recommencé. Mais quand tu écris une quotidienne, tu ne peux pas te permettre de faire ça souvent.

« Quand Fabienne a lu mes premiers textes, elle m'a appelé et m'a dit : "C'est excellent, mais si tu continues avec le nombre de personnages que tu as mis dans un épisode, on va faire à peu près huit semaines et on n'aura plus d'argent." [rires] Quand je suis dans un creux, Fabienne m'aide beaucoup. Elle m'appelle plus souvent parce qu'elle sait que je suis dans les sables mouvants. Quand je suis découragé, elle sait exactement ce que je ressens. »

LA POLICE

« L'an dernier, quand on parlait beaucoup des problèmes du SPVM dans l'actualité, il y avait une synchronicité avec ce que je faisais. Moi, ces problèmes-là, je les connaissais depuis deux ou trois ans. Alors quand j'ai commencé à écrire District 31, je me suis dit : "Tiens, on va mettre ça là-dedans, les guerres de gang..." Est-ce que cette synchronicité était voulue ? Est-ce que, parce que l'histoire était en ondes à la télévision, les gens ont décidé de sortir ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour eux... [...] Être policier, c'est un métier difficile. Les relations de travail sont difficiles. Moi, ce sont les problèmes dans ce milieu-là, comme l'abus de pouvoir par exemple, qui m'interpellent et me font écrire. Ce sont les zones grises de l'être humain qui m'intéressent. Le reste, c'est accessoire.

« Au tout début de District 31, on a fait une lecture avec les comédiens. Après deux minutes, j'ai tout arrêté et je leur ai dit : "Bon, je suis content, vous savez lire, ça me rassure. Mais on va arrêter ça parce que ça ne sert à rien. À la place, je vais juste vous expliquer c'est quoi une police et comment ça marche dans la police. Moi, quand j'écris mes textes, j'écris l'équivalent de 'Passe-moi le beurre'. Si vous commencez à jouer ça, ça ne marchera jamais. C'est pas fait pour être joué, c'est fait pour être incarné." Je leur ai donné une copie du film Polisse de Maïwenn et je leur ai dit : "C'est exactement ça que j'ai écrit." Ils l'ont regardé et ils ont compris et ils l'ont fait. Et ça a donné le ton de la série. »