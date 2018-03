Le réalisateur d'Iron Man aux commandes d'une série Star Wars

«Si quelqu'un m'avait dit à 11 ans que j'allais avoir l'opportunité de raconter des histoires dans l'univers Star Wars, je ne l'aurais pas cru. J'ai hâte d'embarquer pour cette aventure enthousiasmante», s'est réjoui le réalisateur de 51 ans.

Jon Favreau travaille depuis une dizaine d'années comme réalisateur, producteur ou acteur dans plusieurs films de super-héros des studios Marvel, autre propriété du géant du divertissement Disney.

«Je ne pourrais pas être plus enthousiaste de (l'arrivée) à bord de Jon pour produire et écrire pour le nouveau service» de streaming, a dit, dans un communiqué, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm.

«Jon apporte l'équilibre parfait des talents de production et d'écriture, combiné à une maîtrise de l'univers Star Wars», s'est-elle félicitée.

L'acteur américain connaît bien la galaxie lointaine puisqu'il a déjà prêté sa voix à un personnage dans la série animée Star Wars: The Clone Wars et sera présent dans le prochain film Solo: A Star Wars Story.

Jon Favreau a réalisé et joué dans Iron Man (2008), le long métrage qui a donné le ton pour les autres films de super-héros de l'univers Marvel, qui ont rapporté au total 14.4 milliards de dollars dans le monde.

Il a également mis en scène et produit l'adaptation en 2016 du film d'animation The Jungle Book et travaille sur une nouvelle version de The Lion King.

La date du lancement de la série Star Wars, sans titre pour l'instant, n'est pas encore connue mais le service de streaming de Dinsey qui doit l'héberger devrait être lancé fin 2019. Cette nouvelle série mettra en scène de véritables acteurs.