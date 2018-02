La télé n'a pas rendu riche Margaret Atwood

Chantal Guy

Le magazine Variety rapporte que dans une entrevue accordée à la série Money Diaries de Wealthsimple, Margaret Atwood dit ne pas s'être enrichie avec l'adaptation de son roman The Handmaid's Tale par la chaîne Hulu, qui connaît un grand succès et dont on attend la deuxième saison.