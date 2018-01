Big Little Lies de Jean-Marc Vallée obtient quatre Golden Globes

La production télévisuelle Big Little Lies, réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée, a remporté quatre prix, dimanche soir, dont celui de la meilleure minisérie lors de la cérémonie des Golden Globes, à Los Angeles.

Nicole Kidman a obtenu la première récompense de la soirée pour Big Little Lies, alors qu'elle a reçu le prix pour la meilleure actrice dans une minisérie ou un film, tandis qu'Alexander Skargard et Laura Dern étaient sacrés meilleur acteur de soutien et meilleure actrice de soutien.

Kidman jouait le rôle d'une avocate qui a renoncé à sa carrière florissante pour devenir une mère à temps plein dans une ville du nord de la Californie. Sa vie est loin d'être idyllique puisqu'elle est souvent battue par son mari.

Elle a parlé de son personnage au cours de ses remerciements, exhortant la population à garder vivantes les conversations sur les mauvais traitements subis par les femmes.

Elizabeth Moss a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour The Handmaid's Tale, tout comme Rachel Brosnahan, primée meilleure actrice dans une comédie à la télévision pour The Marvelous Mrs. Maisel.