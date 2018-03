Quel est le problème avec Apu?

La sortie du documentaire The Problem with Apu, qui critique le caractère stéréotypé du personnage indo-américain des Simpson, a lancé une vive discussion sur les problèmes que pose un tel personnage. Résumé de la controverse.

Un documentaire sur un protagoniste «dérangeant»

Le documentaire The Problem with Apu, paru à la mi-novembre, soulève la question des stéréotypes véhiculés par la série culte Les Simpson, particulièrement celui entourant le personnage d'Apu Nahasapeemapetilon, un protagoniste «dérangeant», selon l'humoriste Hari Kondabolu, créateur du film. Il lie Apu au racisme vécu par les Afro-Américains avec le «blackface», notamment parce que l'acteur qui lui prête sa voix est un homme blanc, Hank Azaria.

L'humoriste dénonce le fait que le seul Indien au petit écran américain pendant longtemps soit un propriétaire de dépanneur un peu idiot, avec un accent tranchant, qui s'est marié très jeune dans une union arrangée et qui est le père d'une ribambelle d'enfants, pour compléter le cliché.

Kondabolu interroge dans son documentaire plusieurs acteurs originaires d'Asie du Sud, notamment Aziz Ansari (Master of None, SNL), Kal Penn (House, How I Met Your Mother, Harold & Kumar) et Sakina Jaffrey (House of Cards) sur leur perception du personnage et l'impact qu'il a eu sur leur carrière. Nombre d'entre eux révèlent s'être souvent fait demander de «parler comme Apu» lors de castings. Se défendant de vouloir tancer les producteurs des Simpson, Hari Kondabolu argue qu'il «n'est pas question de punir, de vouloir réparer les choses, mais de savoir ce que l'on décide pour l'avenir».

La «voix» d'Apu réagit

L'homme qui prête sa voix à Apu (et de plusieurs autres personnages des Simpson), Hank Azaria, avait refusé de participer au documentaire The Problem with Apu. À la suite de sa sortie, il a cependant avoué que le film soulevait des «questions importantes». «C'est dommage que le personnage d'Apu soit offensant ou blessant pour certaines personnes», a-t-il commenté hier à TMZ, laissant deviner que des changements pourraient être apportés au personnage.

Des rumeurs ont émergé quant à la possible disparition du protagoniste. «Aux créateurs des Simpson: ne retirez pas Apu de l'émission, a réagi l'humoriste Hari Kondabolu sur Twitter hier. Le tuer serait de la paresse créative et une insulte à l'héritage des Simpson. Donnez-lui une plus grande place et faites-le posséder plusieurs Qwik E-marts [son dépanneur]. Laissez parler ses enfants.»

L'opinion publique diverge, puisque certains ont appuyé l'initiative du documentaire, tandis que d'autres ont réfuté les arguments exposés par Kondabolu. «La partie du documentaire concernant Apu était un simple prétexte pour lancer une discussion plus large sur la représentation et ses impacts», s'est-il également défendu sur Twitter.