TLMEP: «On a perdu le contrôle sur le discours»

Tout le monde a une opinion, partout, tout le temps. Et qui passe trop souvent par la violence verbale. Il en a été souvent question, hier, à Tout le monde en parle. Une émission dans laquelle il devait aussi être question d'intimidation et de suicide, sujets qui ont dû être évacués pour des raisons d'enquête en cours.

Pour cette dernière avant les Fêtes, l'étoile du match va sans hésitation à Catherine-Anne Toupin, aussi éloquente que passionnée. La Shandy d'Unité 9 s'inquiète de la surabondance d'agressivité et de défoulement dans l'espace public. « On a perdu le contrôle sur le discours ambiant. J'ai l'impression qu'il y a une violence qui est en train de s'immiscer de manière pernicieuse partout dans nos vies. » L'actrice et dramaturge parle d'« un magma dangereux, qui nous change collectivement et individuellement ».

