 Stéphanie Crête-Blais témoigne d'une inconduite de Sylvain Archambault 

«Okay, vous deux, vous allez l'insulter (moi), chacun votre tour, et toi, après chaque insulte, tu vas dire; Moi, je couche avec des gars pour 5 $. Et, plus tu te fais insulter, plus tu vas être triste. On commence ce jeu ridicule qui n'a strictement mais strictement rien à voir avec la publicité, on s'entend. "Okay, vas-y, tu es triste là, ils viennent de dire que tu pues, que tu es laide..." Je suis partie à rire. J'en pouvais plus. C'était surréaliste! Ensuite, on doit faire semblant que notre index brûle... On doit avoir de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il demande, soudainement, à l'autre comédienne, dans cette douleur;), "Vas-y, embrasse le gars à côté de toi... Go, vas-y!"...», relate Stéphanie Crête-Blais, qui a au final été retenue pour le rôle et appelée pour un tournage.

«Il m'a appelée "Bubble butt" toute la journée.. Et autres petits noms coquins sur mes fesses! Avec les regards insistants et déplacés qui viennent avec. "Tu dois avoir fait de la danse pour avoir des belles fesses de même", me lançait-il, entre autres, devant tout le monde sur le plateau», raconte la comédienne qui a pu compter sur le soutien d'une assistante présente sur le plateau, très mal à l'aise.

La Presse a contacté l'avocat de M. Archambault pour recueillir sa réaction et est dans l'attente d'une réponse de sa part.

