Prix Gémeaux: les luttes à suivre

Madeleine (Sylvie Léonard) et Valérie (Sophie Cadieux) dans la nouvelle comédie dramatique d'Isabelle Langlois, Lâcher prise

Meilleure comédie

Lâcher prise a été ma révélation de l'hiver. L'écriture parfaitement dosée d'Isabelle Langlois et les deux interprètes principales (Sophie Cadieux et Sylvie Léonard) ont catapulté cette comédie au sommet. Pas très loin derrière, Boomerang est un sérieux aspirant à la couronne. Malgré ses nombreuses qualités, Trop n'a pas obtenu le même rayonnement que ses rivales en étant seulement visible sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Les Simone et Les pêcheurs se situent juste une coche en dessous. Lâcher prise devrait l'emporter.

Meilleure actrice, comédie

C'est serré, mais pas le choix d'y aller avec Sophie Cadieux de Lâcher prise, qui a donné vie à un personnage complexe (une mère célibataire en burn-out) et pas facile d'approche. Elle remerciera au micro ce soir. Les comédies de 2016-2017 nous ont offert d'autres beaux numéros d'actrices, dont ceux d'Anne-Élisabeth Bossé dans Les Simone et Catherine-Anne Toupin de Boomerang. Coup de coeur aussi pour les deux interprètes de Trop (Évelyne Brochu et Virginie Fortin). Vraiment, c'était l'année des femmes comiques.

Meilleur acteur, comédie

Antoine Bertrand a causé une petite surprise l'automne dernier en arrachant la statuette des mains de Martin Matte. La récompense lui reviendra encore ce soir. Toute la distribution de Boomerang mériterait d'ailleurs un Gémeaux tellement elle est parfaite. Mention spéciale à Éric Bruneau, qui défend un rôle très amusant dans Trop. Benoît Brière, de Madame Lebrun à Super Écran, joue beaucoup trop proche de ses personnages féminins des pubs de Bell pour être lauréat. Dans Les pêcheurs, Martin Petit s'est écrit un rôle spécifiquement pour mettre ses invités en valeur, ce qui est tout à son honneur, mais c'est également ce qui l'écarte souvent du podium.