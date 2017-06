Las chicas del cable: bienvenue à Madrid dans les années folles!

Les personnages

Même si nous sommes bien loin de Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda, nous pouvons faire quelques rapprochements entre le quatuor principal de Las chicas del cable et les héroïnes de Sex and the City. Dans la série espagnole, nous suivons les hauts et les bas de Marga, Carlota, Ángeles et Lidia. Des féministes qui parlent de liberté, d'égalité et de vie de couple. Pour s'émanciper, elles travaillent toutes comme opératrices dans une entreprise de téléphone où les hommes sont rois et maîtres. L'une d'entre elles tentera de sortir des griffes de son mari violent alors qu'une fille de famille bourgeoise reniera les siens pour atteindre une plus grande liberté.

Le verdict

Il y a énormément de drames dans cette série. Un peu trop, par moments. En même temps, il est difficile de ne pas s'enticher de ces femmes au caractère fort qui rêvent d'une vie meilleure. Grâce entre autres à leur amitié, elles tenteront par tous les moyens d'atteindre une certaine liberté. Il est également agréable de se retrouver en Espagne, durant l'entre-deux-guerres, et de voir de nouveaux visages sur nos écrans.