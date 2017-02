Sherlock: élémentaire? Non. Extraordinaire.

L'image et le son

Visuellement, chaque épisode de Sherlock apporte ses surprises grâce aux différentes techniques utilisées pour rehausser ce qui se passe à l'écran (ou dans la tête des personnages, celle de Sherlock en particulier). Le contenu des textos se promène dans l'image, même chose pour les déductions que Sherlock tire en observant un client ou un suspect. Et puis, il y a le travail sur la lumière dans les scènes nocturnes (elles sont nombreuses), les ralentis, le bullet time, etc. David Arnold et Michael Price ont pour leur part créé un thème aussi bizarre que la série. Enfin, aussi bizarre - et un peu bancal - que la série peut le sembler au premier abord. Puis, on se familiarise avec l'un et l'autre, et de l'ensemble émerge une beauté particulière et unique.

La finale

Le dernier épisode de la quatrième saison, The Final Problem, a été reçu de façon mitigée. Impossible d'en dire beaucoup sans jouer les divulgâcheurs, mais disons que Holmes y trouve un adversaire digne de lui. Un adversaire qui n'est pas Moriarty et qui, à travers les épreuves qu'il soumet à Sherlock, permet une incursion dans le passé de l'homme. On comprend un peu mieux comment et pourquoi Sherlock est devenu Holmes. Et cela mène à des secondes finales à la fois douces et amères. Mais qui pourraient servir de tombée de rideau sur la série : Moffat et Gatiss ont annoncé qu'ils avaient défini les grandes lignes de la cinquième saison (pour laquelle Cumberbatch a signé) mais qu'ils ignoraient encore si elle serait produite.

Les trois premières saisons de Sherlock sont offertes sur Netflix. La quatrième devrait l'être l'été prochain.