Six plaisirs coupables devenus cultes

The Price Is Right

Véritable ode au capitalisme sauvage, ce jeu télévisé de plus en plus anachronique consiste à deviner le prix de produits pour gagner d'autres produits, tous présentés par des femmes-objets au sourire béat. C'est pourtant une émission increvable - qui a d'ailleurs eu ses versions québécoises - même si son plus célèbre hôte, Bob Barker, a pris sa retraite. Et on a conservé les mêmes jeux et le même look depuis ses débuts. Comme si tout le monde souhaitait sincèrement jouer au moins une fois à Plinko. COME ON DOWN!

Les geeks

Autrefois vus comme des boutonneux sans vie sexuelle qu'il ne fallait pas fréquenter (mais avec qui on adorait jouer aux jeux vidéo en cachette), les geeks sont devenus cultes, voire des dieux, et Steve Jobs est l'Être suprême, encore vénéré dans des grands-messes technologiques. Ils ont tous des emplois, ils sont tous promis à un avenir brillant, et nous avons tous besoin d'eux pour survivre dans ce monde moderne qu'ils ont créé pour nous soumettre, les salauds.