Eddie Vedder et d'autres posent un genou au sol

Pascal LeBlanc

La Presse La Presse Suivre @LaPresseBasket

Le chanteur de Pearl Jam Eddie Vedder s'est joint à Stevie Wonder, Dave Matthews, Pharrell Williams, Roger Waters, John Legend et une centaine de joueurs de la NFL dimanche en mettant un genou au sol en signe de protestation contre la brutalité policière et les inégalités sociales.