Le cofondateur de Jefferson Airplane Marty Balin s'éteint à 76 ans

Associated Press NEW YORK

Balin avait fondé dans les années 60 le groupe Jefferson Airplane, dont il était le chanteur principal.

Au milieu des années 70, le groupe avait changé de nom pour s'appeler Jefferson Starship.

Au sein de la formation, Marty Balin a interprété des succès comme Miracles, With Your Love et Count On Me.

Il a par la suite poursuivi une carrière solo, atteignant le sommet du palmarès avec notamment la chanson Hearts.

Marty Balin avait récemment entamé des poursuites judiciaires contre un hôpital de New York, affirmant qu'il n'avait pas reçu les soins adéquats après une chirurgie cardiaque en 2016.