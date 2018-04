Alain Lefèvre s'associe à Warner Classics

Le pianiste et compositeur québécois Alain Lefèvre a conclu une entente contractuelle de longue durée avec Warner Classics, division de la multinationale Warner Music, qui a annoncé la nouvelle hier dans un communiqué.

Longtemps sous contrat chez Analekta, Alain Lefèvre est visiblement ravi par ce changement de camp: «D'être approché et signé par la mythique maison Warner Classics, laquelle regroupe les plus grands artistes de tous les temps, est une consécration dans la vie d'un artiste et je ne peux qu'être qu'ému par un endossement aussi significatif», déclare-t-il dans le communiqué.

Le premier album du pianiste sous cette étiquette sera lancé au printemps 2019.