Au-delà des formes dérivées de la chanson, l'écoute passionnée de la musique implique aujourd'hui un très vaste corpus : musique classique, musique contemporaine, opéra, musiques électroacoustique ou électronique, jazz, et plus encore. La rubrique Mélomanie fait un survol de l'actualité dans le domaine, deux fois par mois.

CLASSIQUE, ROMANTIQUE

La Prague de Mozart et de Dvořák

Sous la direction de Kent Nagano, le lieu virtuel de ce programme sera Prague, là où furent jouées les oeuvres dont il est ici question : la Symphonie no 38 en ré majeur, K. 504, « Prague », de Wolfgang Amadeus Mozart, et la Symphonie no 8 en sol majeur, op. 88, d'Antonín Dvořák. Mozart avait 30 ans lorsqu'il composa cette symphonie, en 1786 ; son étoile pâlissait alors à Vienne, mais continuait de briller au royaume de Bohême, d'où la création de cette oeuvre à Prague en janvier 1787, en guise de remerciement pour un public qui ne l'avait pas abandonné. Quant à l'oeuvre romantique de Dvořák, elle fut créée un siècle plus tard, soit en 1890, dans la même ville. Au programme de cette soirée, on découvrira le Triple concerto, oeuvre composée par la Canadienne Alexina Louie, dont l'objet principal est la mise en relief des violonistes solos de trois grands orchestres canadiens : Andrew Wan de l'OSM, Jonathan Crow du Toronto Symphony Orchestra, et Yosuke Kawasaki de l'Orchestre du Centre national des arts.

À la Maison symphonique de Montréal, le 14 mars, 20 h et le 15 mars, 20 h

> Consultez la page du concert

ROMANTIQUE, MODERNE

L'Orchestre Nouvelle Génération

L'Orchestre Nouvelle Génération (ONG) et son chef Alain Aubut proposent un programme imaginé autour des numéros d'opus des oeuvres, ce qui conduira l'auditoire à visualiser le travail des compositeurs ici sélectionnés à trois stades de leurs trajectoires respectives : Carl Nielsen, Johannes Brahms et Francis Poulenc. On aura droit à la Petite suite pour cordes, op. 1, composée par Carl Nielsen alors qu'il n'avait que 23 ans. Exécuté ensuite par l'ONG et le Montréal Piano Duo (que constituent Irina Krasnyanskaya et Jean-Fabien Schneider), le Concerto pour deux pianos et orchestre d'un Francis Poulenc trentenaire, écrit en 1932. On conclura par le célèbre Quintette à cordes, op. 111 de Johannes Brahms, dans un arrangement pour orchestre à cordes, oeuvre écrite en 1890 par un Brahms quinquagénaire.

À la salle Claude-Champagne, le 8 mars, 19 h 30

> Consultez le site de l'orchestre

BAROQUE

Vénus et Adonis

Claveciniste virtuose et directeur artistique de Clavecin en concert, Luc Beauséjour présente l'opéra Vénus et Adonis, du compositeur anglais John Blow. Cet opéra assez bref (à peine plus d'une heure) inspira la composition de l'opéra Didon et Énée, du grand Henry Purcell. L'oeuvre se fonde sur le fameux mythe : bien qu'averti des dangers de la chasse au sanglier, Adonis se blesse et vient mourir auprès de Vénus, déesse de l'amour qui en pince pour lui. La soprano Nathalie Paulin (Vénus), le baryton Marc Boucher (Adonis) et la soprano Anna-Sophie Neher (Cupid) camperont les rôles principaux de cet opéra imaginé à l'époque baroque. Luc Beauséjour dirigera l'ensemble instrumental de 14 musiciens, ainsi que le choeur. Marie-Nathalie Lacoursière a conçu la mise en scène de cette production et en a chorégraphié les danses, exécutées par Stéphanie Brochard. Les dessins de Caroline Guilbault (commandés en 2013 par le Toronto Masque Theatre) seront projetés en guise de décor.

À la salle Bourgie du MBAM, le 10 mars, 20 h

MUSIQUE ANCIENNE

Eldorado - L'Ibérie au Nouveau Monde

Ce programme du Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) évoque l'arrivée des conquérants espagnols et portugais au Nouveau Monde, leur avidité pour les trésors autochtones et les vastes territoires des Amériques. On mise ainsi sur l'interprétation d'oeuvres chorales polyphoniques écrites par des compositeurs de la péninsule ibérique et leurs disciples latino-américains, on pense ici à Morales, Victoria, Guerrero, Padilla, Capillas, Araujo et Salazar. Le SMAM s'exécutera sous la direction de Dana Marsh, chef invité ; titulaire d'un doctorat en musicologie de l'Université d'Oxford et directeur depuis 2016 du Historical Performance Institute de l'Université de l'Indiana, il est un spécialiste du chant ancien, réputé internationalement et louangé par la critique spécialisée.

À l'église Saint-Léon de Westmount, le 11 mars, 15 h

> Consultez le site du SMAM

IMPRESSIONNISTE

Claude Debussy - Une vie de bohème

Ce spectacle immersif parcourt les souvenirs de Claude Debussy (1862-1918), dont c'est le 100e anniversaire de la mort cette année. L'Exposition universelle de Paris, sa vie de bohème, sa famille et les moments clés de son existence sont illustrés musicalement, mais aussi à travers une scénographie originale intégrant arts visuels, documents d'archives et narration. La soprano Andréanne Brisson-Paquin, les violonistes Flavie Gagnon et Nancy Ricard, l'altiste Isaac Chalk, la violoncelliste Chloé Dominguez, la flûtiste Arianne Brisson, le pianiste Olivier Hébert-Bouchard, la harpiste Eveline Grégoire-Rousseau et le narrateur William Kraushaar participeront à cette production.

À la salle Bourgie du MBAM, le 13 mars, 19 h 30

> Consultez la page du concert

CLASSIQUE

Napoléon militaire

Dans le contexte de l'exposition que consacre le MBAM à Napoléon, la Fondation Arte Musica propose de découvrir l'univers musical de Napoléon à travers sept concerts. Cette fois, on se consacre à la thématique militaire : Quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson en mi bémol majeur, K. 452 (1784), de Mozart (1756-1791) ; Septuor no 1 pour piano, flûte, hautbois, cor, alto, violoncelle et contrebasse en ré mineur, op. 74 (v. 1816), de Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), dédié à l'impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon ; Septuor no 2 pour piano, flûte, clarinette, trompette, violon, violoncelle et contrebasse en do majeur, « Militaire », op. 114 (1829), de Hummel. Les interprètes sont Julie Triquet, violon et alto, Julie Trudeau, violoncelle, Nicolas Lessard, contrebasse, Mika Putterman, flûte, Matthew Jennejohn, hautbois, Stéphane Fontaine, clarinette, Mary Chalk, basson, Alexis Basque, trompette, Marjolaine Goulet, cor, Olivier Godin, piano.

À la salle Bourgie le 15 mars, 19 h 30

> Consultez la page du concert

CONTEMPORAIN

Viva la musica !

Sous la direction de Tiphaine Legrand, le Choeur des jeunes de l'Université de Montréal interprète des oeuvres de six compositeurs canadiens réputés sur le territoire de la musique contemporaine. Âgés de 6 à 17 ans, ces choristes entonneront des oeuvres commandées par la Société de musique contemporaine du Québec et publiées en 2017 dans le recueil intitulé Chantons nos compositeurs, destiné à toutes les écoles de musique qui peuvent l'inclure à leur formation. Ce n'est pas rien ! Au programme, donc, Berceuse pour l'enfant solitaire d'Éric Champagne, Au regard des solstices de François-Hughes Leclair, Viva la musica ! d'Ana Sokolović (pour choeur d'enfants et ensemble à vent), Voler comme un oiseau de Denis Gougeon, Pincer, penser, chanter de John Rea, Quatre petites pièces de José Evangelista.

À la Chapelle historique du Bon-Pasteur, le 17 mars, 19 h et le 18 mars, 15 h

> Consultez la page du concert

CLASSIQUE

Le Bal des enfants de l'OSM

L'Orchestre symphonique de Montréal poursuit sa tradition annuelle et convie les familles à participer au Bal des enfants, dont l'objet est de récolter des fonds pour soutenir la mission éducative et d'accessibilité de l'OSM. Ce spectacle-bénéfice est destiné aux enfants de 5 ans et plus, accompagnés bien sûr de leurs parents. Dirigé par Kent Nagano, il sera précédé d'animations et d'un goûter servi dans les foyers de la Maison symphonique. Cette année, on a choisi pour thème Le Petit Chaperon rouge. Le baryton Dominique Côté incarnera le Loup, la comédienne Alexandra Sicard sera le Petit Chaperon rouge, Louise Turcot fera la Grand-mère, Martine Francke, la Mère et la Chouette. Le spectacle est écrit par Élisabeth Sirois et mis en scène par Charles Dauphinais. Interprétée par l'OSM, la musique de ce Bal des enfants puisera chez Maurice Ravel, Henri Dutilleux, Francis Poulenc, Gustav Mahler, Sergueï Prokofiev, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Georges Bizet, Charles Gounod, Béla Bartók, Olivier Messiaen, Nikolaï Rimski-Korsakov et Igor Stravinsky.

À la Maison symphonique de Montréal, le 17 mars, 13 h 30

> Consultez la page de l'évènement

CLASSIQUE

Le cas Mozart et le cas Beethoven

« Entre le concert de musique classique, le spectacle d'humour et le cours d'université », les concerts Voxpopuli proposent aux profanes de la musique classique des séries de trois concerts-spectacles consacrés aux grands compositeurs, en l'occurrence Beethoven et Mozart. Ces concerts de vulgarisation suggèrent une ambiance cool, décontractée et une grande proximité avec les musiciens. Sous la direction de Ioav Bronchti, ces « cas » Mozart et Beethoven se construisent autour d'un quatuor à cordes (Antoine Bareil, violon, Uliana Drugova, violon, Bojana Milinov, alto, Ioav Bronchti, violoncelle) auquel on greffe les solistes - le clarinettiste Jean-François Normand pour Le cas Mozart, la pianiste Akane Sakai pour Le cas Beethoven. Ces concerts Voxpopuli sont animés par le conférencier et pianiste Patrick Mathieu.

Le cas Mozart, à l'École de musique Vincent-d'Indy les 20 mars, 3 avril et 1er mai, et au Patriote de Sainte-Agathe les 18 avril, 9 mai et 13 juin ; Le cas Beethoven, à Vincent-d'Indy les 28 mars, 11 avril et 30 mai

> Consultez la page de Voxpopuli