Mélomanie: Symphonie «des Mille» et Ludwig van Montréal

Au-delà des formes dérivées de la chanson, l'écoute passionnée de la musique implique aujourd'hui un très vaste corpus: musique classique, musique contemporaine, opéra, musiques électroacoustique ou électronique, jazz, et plus encore. La nouvelle rubrique Mélomanie fait un survol de l'actualité dans le domaine, deux fois par mois.

Symphonie «des Mille» et retour de Christian BlackshawLa saison de l'Orchestre symphonique de Montréal s'ouvre de manière grandiose sous la direction de Kent Nagano avec la Symphonie nº 8 en mi bémol majeur - dite «des Mille» - de Gustav Mahler, les 19 et 21 septembre à la Maison symphonique. Plus de 350 musiciens et chanteurs y sont impliqués! Pour sa part, l'ensemble I Musici partagera de nouveau la scène avec le pianiste Christian Blackshaw, l'un des plus grands mozartiens de notre temps. Le 24 septembre à la Maison symphonique, l'orchestre de chambre montréalais et le soliste britannique proposeront entre autres oeuvres l'exécution du Concerto pour piano no 24 en do mineur K. 491 de Mozart.

Sur le web: Ludwig van Montréal arrive en villeLongtemps collaboratrice de La Presse, Caroline Rodgers est maintenant partenaire du site Musical Toronto, incessamment rebaptisé Ludwig van Toronto. Ce portail canadien attire près de 50 000 visiteurs uniques et compte parmi ses collaborateurs le très influent blogueur de musique classique Norman Lebrecht. Lancé officiellement demain à la Chapelle historique du Bon-Pasteur avec le concert du quatuor Quartom, le jumeau local du site torontois se nommera Ludwig van Montréal. Constitué de chroniqueurs spécialisés et rémunérés, ce nouveau site internet peut compter sur le membership de l'Orchestre Métropolitain, de l'Orchestre de la Francophonie, de la Fondation Arte Musica, des facultés de musique des universités McGill et de Montréal, du Concours musical international de Montréal, des Jeunesses musicales du Canada, du Concours de musique du Canada, de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et de l'orchestre Appassionata.