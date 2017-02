Gala des prix Opus: 20 ans de reconnaissance pour les musiciens d'ici

En tout, 26 lauréats ont été récompensés pour leur excellence. Six d'entre eux se sont partagé 30 000 $ en argent. La soirée, animée par Mario F. Paquet et Katerine Verebely, a été ponctuée de prestations musicales du quatuor de saxophones Quasar, de Stéphane Tétreault, de Lorraine Desmarais et du jeune et dynamique ensemble collectif9, entre autres.

Trois prix pour l'OSM

C'est l'Orchestre symphonique de Montréal qui est ressorti de la soirée avec le plus de récompenses en remportant des prix pour deux de ses enregistrements et un troisième dans la catégorie Production de l'année - jeune public pour son concert Le bal des enfants - L'aventure espagnole de Don Quichotte. Le premier album récompensé était L'aiglon, qui a marqué le retour de l'OSM dans le giron de la prestigieuse étiquette Decca, et le second, L'intégrale des concertos pour violon de Saint-Saëns, avec Andrew Wan, sous étiquette Analekta.

Deux Opus pour Chants libres

La compagnie lyrique de création Chants libres, qui produit depuis 1990 des opéras contemporains, a pour sa part remporté deux trophées pour sa production The Trials of Patricia Isasa, mise en scène par Pauline Vaillancourt et présentée en mai 2016. L'opéra, qui était inspiré de l'histoire vécue de la militante des droits de la personne Patricia Isasa, emprisonnée et torturée en Argentine à l'âge de 16 ans en 1976, a remporté les prix Concert de l'année - musique moderne, contemporaine et Concert de l'année - Montréal.