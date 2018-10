Gaëtan Roussel, chroniqueur de toutes circulations...

Selon le principal intéressé, Trafic est un retour à une approche « accueillante », la matière y est clairement balisée.

«Musicalement, Orpailleur était un album plus introspectif. Je ne dirais pas que cet album était expérimental, le mot est trop fort, mais [...] les mots se tenaient avec les sons comme des châteaux de cartes. Alors que Trafic est un album de chansons guitare-voix avec des mélodies dont on se souvient. Elles comportent aussi quelque chose de dansant, une production rythmée. J'aime que la musique entre aussi par les pieds.»

Plus «précis», plus «défini»

Côté textes, Gaëtan Roussel dit être revenu à l'écriture de sujets plus définis :

«C'est moins impressionniste qu'Orpailleur. Hope, c'est sur l'oubli, la mémoire. Des exemples? Ne tombe pas, c'est sur la dépendance. Le duo avec Vanessa Paradis, c'est sur l'usure, sur l'absence pendant la présence, tout ce qui se patine entre les êtres... "Tu me manques, pourtant tu es là" est une phrase dure. J'entends des voix, c'est sur tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est un clip qu'il me faudrait tourner en camisole de force! [rires]»

Les mots de Trafic peuvent être durs ou mélancoliques, les sons en contrebalancent l'effet, pense leur concepteur.

«Les textes qui ne sont pas tendres passent souvent par des musiques qui se dansent. Mais je n'invente rien. J'ai d'ailleurs procédé ainsi avec mes camarades de Louise Attaque.»

Grosso modo, conclut Gaëtan Roussel, Trafic est un album plus accessible qu'Orpailleur, les références au programme y sont intégrées par la majorité.

«Il y a des choses plus précises dans les textes et les musiques sont plus définies, avec plus de riffs et des choses très rythmées, plus de chaleur acoustique. Sur Orpailleur, il y avait une certaine froideur dans les sons électroniques, alors que cette fois, je n'avais pas envie de mettre les guitares au fond du mix. Il y a de la place pour fredonner, pour danser, des mots qui reviennent, des mélodies qui restent en tête.»

La résultante sur scène s'amène en novembre, Gaëtan Roussel souhaite vivement en présenter la matière au Québec l'an prochain. Il reprendra des titres de Ginger, moins d'Orpailleur, surtout de Trafic. La circulation s'annonce intense, mais notre chroniqueur compte bien nous faire éviter les bouchons.

_______________________________________________________

CHANSON. Trafic. Gaëtan Roussel. Barclay/Universal.