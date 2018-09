Zach Zoya, étoile montante du rap anglo québécois

Il s'était donné un an pour se faire un nom à Montréal. Sinon, il reprendrait la route en direction du Cégep de Rouyn-Noranda, sa ville natale. Zach Zoya a relevé le défi avec succès. En faisant écouter son tout premier enregistrement à Remington Bienaimé, son premier manager, il convainc ce dernier de le faire enregistrer professionnellement en studio.

«J'avais enregistré ma première chanson sur l'ordinateur de mon père. J'avais mis des oreillers autour du micro de l'ordinateur et ma robe de chambre par-dessus ma tête! Le tout, sur mon bureau ! Mais ça ne sonnait pas pire!», s'amuse Zach Zoya, repéré rapidement par Disques 7e Ciel, sa maison de disques actuelle, grâce à un premier mixtape publié sur Soundcloud. Après son premier succès Who Dat, le rappeur lance cet été Misstape, un mini album créé en collaboration avec High Klassified, le beatmaker lavallois qui a travaillé avec des pointures comme The Weeknd et Future.

«Un jour, il m'a envoyé un message privé sur les réseaux sociaux m'invitant à rapper sur un de ses morceaux. Le lendemain matin, je suis allé en studio. Il a aimé ce que je lui ai envoyé.»

«Atteindre un gars comme High Klassified était un de mes objectifs. Je suis allé chez lui, et on a enregistré Misstape», explique un rappeur emballé qui voit ce mini album comme un amuse-gueule, puisqu'il a déjà deux autres albums prêts à être lancés.

Rouyn hier, Los Angeles demain

L'ambitieux artiste rêve déjà de gagner des Grammys, de vivre la belle vie aux États-Unis et espère un jour collaborer avec Kendrick Lamar, Frank Ocean, Ariana Grande, Earl Sweatshirt, Drake ou encore Party Next Door. «Je suis à la fois réaliste et ultra ambitieux. Je travaille pour être à L.A. dans un domaine demain, mais je m'attends à ce que rien ne se passe avant un bon cinq ans!», s'amuse-t-il. En attendant de conquérir les États-Unis, Zach Zoya travaille encore comme busboy à La Voûte, un club du Vieux-Montréal qui a été une grande source d'inspiration pour créer Misstape. «Je ramasse des verres, parle avec des gens et danse un peu! Ma musique fait du bruit, mais je ne peux pas encore en vivre. Ce boulot est super complémentaire avec ce que je fais. J'y rencontre beaucoup d'artistes et je peux aussi analyser ce que les gens aiment comme musique», explique le rappeur.

«Cent pour cent du contenu dans Misstape est nourri de ce que je vois dans le bar. Je suis témoin de l'excès autour de moi, de la manière dont les gens vivent, de leur perspective dans la vie.»