Yes McCan: rappeur punk et intello

Rapper avec Dead Obies

Bien qu'il abandonne le cégep avant la fin de sa première session, Jean-François Ruel décide de terminer son année d'improvisation. C'est là qu'il rencontre Snail et 20Some, ses deux premiers complices de Dead Obies.

«Jean-François est revenu d'un voyage en Thaïlande avec l'idée de fonder un groupe de rap, mais ne savait absolument pas rapper! Ça ne rentrait juste pas! Il n'avait pas encore la notion du rythme. Mais il a toujours été très imaginatif: il a la verve facile et il sait être très persuasif. L'emballage tenait la route: il avait un nom de band, tout un concept. C'est un classique de JF: il va construire tout l'univers autour avant même de commencer», se rappelle Greg Beaudin, alias Snail Kid.

«Il y avait plein de rappeurs américains qui faisaient des jeux de mots avec des noms de jazzmen. Moi, j'avais pris Les McCann et j'avais fait Yes McCan. C'était en 2008, dans le temps du "Yes we can" d'Obama. Les Dead Obies ont d'abord été les Dead Obama à l'époque! C'était une joke en référence au groupe Dead Kennedys. On disait aussi que le politique ne servait à rien, que le changement passait par le peuple. On a arrêté rapidement pour devenir Dead Obies. Mais Yes McCan est resté», précise Jean-François Ruel.

Busboy au bar du Plateau La Rockette, où se donnent rendez-vous les artistes de la scène indie rock montréalaise, Yes McCan y parfait son éducation musicale.

«Tout le monde qui était dans un band travaillait ou allait là. J'avais 17 ans, je chillais avec les plus vieux. Je ramassais les pintes sur le dance floor et à chaque fois que j'entendais une chanson que je ne connaissais pas, je montais voir le DJ, Mathieu Beauséjour, pour lui demander ce que c'était», se souvient Jean-François Ruel, qui évite encore de dire qu'il fait du rap au sein de cette communauté de mélomanes. «On riait encore du rap à cette époque-là. Je suis rentré de plus en plus deep dans la culture du rap pour mieux la comprendre, je suis allé à New York voir des conférences d'Afrika Bambaataa. J'écoutais tout ce que je trouvais, des années 70 à aujourd'hui pour mieux comprendre les différents mouvements, les artistes à connaitre. J'ai continué à rapper avec les gars, on s'est inscrits dans des battles [affrontements artistiques] avec Dead Obies et c'est comme ça qu'on a rencontré les autres membres du groupe. On a commencé notre premier mixtape [album maison] en 2012», explique Yes McCan.

Avec son rap mélangeant l'anglais et le français et son sens aiguisé du concept de l'esthétisme, le groupe détonne avec le reste de la scène hip-hop montréalaise et se fait un point d'honneur de participer aux WordUp! Battles organisées par FiligraNn.

«On a toujours été des outsiders avec Dead Obies. Les battles permettaient d'être validés par la communauté, même si on ne venait pas de la rue», explique Yes McCan qui est monté pour la toute première fois sur la scène du Club Soda en 2011.

«En mai 2016, WordUp! Battles 13 a marqué le retour à la maison de Yes McCan après le succès des Dead Obies. Je pense que ce passage au Club Soda faisait partie d'une réflexion sur son futur en tant qu'artiste, une pièce sur l'échiquier vers sa carrière solo», estime FiligraNn, qui a connu le rappeur au cégep.

À la grande surprise des fans de Dead Obies, mais surtout des membres du groupe, Yes McCan annonce en effet en mai dernier son départ de la formation.

«Je ne m'y attendais pas quand il m'a annoncé son départ», lance au bout du fil Jean-Christian Aubry, gérant de Dead Obies et de la carrière solo de Yes McCan. «Mais historiquement, pour un groupe, la création collective est très difficile à faire sur du très long terme. JF a passé près de 10 ans avec Dead Obies. C'est un classique du rock ou du rap. On a le goût de faire moins de concessions au niveau artistique. Créer à six, ce n'est pas facile!», analyse-t-il.

«Je n'étais pas content en tant que gérant des Dead Obies. C'était un sixième du groupe qui partait. J'ai d'abord eu un sentiment d'appréhension. Je me demandais ce qui allait se passer avec le band, les fans, les médias. Je me demandais s'il allait bien aussi. C'est une décision qui a demandé beaucoup de courage. Ils sont toujours amis, mais ça ne leur a pas fait plaisir», explique Jean-Christian Aubry, gérant de Dead Obies, de Yes McCan et patron de Bonsound.

«Je suis une personne cyclique. Quand j'ai quitté Granby, j'avais un groupe d'amis et une identité que j'ai quittés. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis créé un autre groupe et une autre identité. Je suis quelqu'un qui a une énergie destructrice, mais créative. Je dois foutre le feu au truc et me couper de tout pour repartir à zéro, sinon j'ai l'impression d'étouffer. Un ami m'a appris qu'en astrologie amérindienne, j'étais serpent ascendant serpent. Le serpent doit muer chaque saison et renaître», lance Yes McCan.