FouKi: complètement zay

Fier représentant de la prochaine vague hip-hop, ce garçon de 21 ans rappe en patois urbain, français québécois modifié en permanence dans tous les quartiers de Montréal. Dans les écoles, les parcs, les ruelles, les cafés, les rencontres hip-hop, le verbe des jeunes générations est sans cesse soumis à de nouvelles hybridations.

Les langues dominantes y sont traversées par celles de l'immigration, aussi par l'anglais. Le «Plateau Hess» de Montréal, où FouKi a grandi, n'y fait pas exception.

«Vu la présence des enfants d'immigrants dans les écoles publiques, chacun a sa langue: joual québécois, argot à la française, espagnol, arabe, créole haïtien... Tout le monde y ajoute du sien, chaque quartier a ses particularités et on peut retrouver les mots de chacun dans nos conversations communes, explique FouKi. Cette façon de parler est vraiment montréalaise. Elle nous représente.»

Mélange des langues

En interview, FouKi ne maîtrise pas parfaitement le français de bon aloi, mais il aime la parole, les néologismes, les figures de style et autres transmutations linguistiques qui alimentent son patois générationnel.

«Je me retiens pour ne pas trop transformer les mots, car on me reproche parfois de rapper des textes incompréhensibles. Mais si tu te forces un peu quand tu écoutes mon rap, tu finis par comprendre. Il faut laisser aller ton imagination et ça vient tout seul.»

«Un verse exclusivement français, c'est nice, mais le mélange des langues me convient mieux. J'y vois plus de couleurs, ça ajoute quelque chose et ça représente ma réalité.»

Et comment tous ces mots lui viennent-ils à l'esprit? «C'est une dictée trouée; les mots se placent dans la phrase au fur et à mesure qu'ils émergent dans le flow. Réflexions et passages de la vie quotidienne, des faits, des émotions, le point de vue d'un gars de mon âge. Oui, je parle souvent de "pot" dans mes textes, mais ce n'est pas un sujet principal; ça fait partie de l'histoire...»

De Fougères à FouKi

Il y a 21 ans, Léo Fougères est né à l'hôpital Notre-Dame de parents professeurs. Il a grandi sur le Plateau dans les familles recomposées de ses maman et papa, authentiques mélomanes et artistes à leurs heures, selon fiston. Côté musique, maman serait plutôt reggae et Antilles, tandis que papa aurait des goûts musicaux des plus éclectiques. Ce qui a évidemment déteint sur la progéniture.