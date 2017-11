Philippe Brach et les travers du monde

Avec une représentation peu flatteuse du visage du chanteur, dans une transition entre l'homme et l'animal, Philippe Brach a voulu «canceller la notion de l'image, de l'ego».

La musique

Brach n'a jamais fait dans le jovial, ses sons folk sont toujours empreints de cette aura morose. Les sonorités de ce nouvel opus collent à son travail précédent, même si les orchestrations illustrent l'atmosphère «post-apocalyptique» qu'il a voulu créer. «C'était un point de non-retour, décrit-il. Une vie où on est proche de la fin de quelque chose... Et peut-être pas du début d'autre chose.»

Pour rendre en musique ce «point de non-retour», l'artiste s'est entouré d'un groupe disparate de musiciens. Jesse Mac Cormack, à la réalisation, a apporté une touche «plus roots, plus blues, pas trop lisse» aux chansons composées par Philippe Brach. La Controverse (Gabriel Desjardins), un ami d'enfance du chanteur, a fait des arrangements pour plusieurs dizaines de musiciens - une première pour lui. «Sur le deuxième album, il avait fait les arrangements pour quatre. Je lui ai dit: "Ajoutes-en juste 38!"»

L'ensemble vocal Kô et des choristes de l'École des jeunes de la faculté de musique de l'Université de Montréal ont prêté leur voix à plusieurs chansons. Un orchestre s'est joint à la fête pour un projet d'une envergure inédite pour Brach. «C'était du gros fun, de l'impromptu, de l'inattendu, se rappelle-t-il. J'ai la chance d'avoir les moyens de m'entourer des gens dont je veux être entouré et j'ai le privilège qu'ils embarquent dans ma folie.»

Quatre chansons commentées

Le silence des troupeaux

«J'aime commencer tous mes albums avec une toune instrumentale; ça met la table à ce qu'il n'y ait pas de table. Il n'y a aucun guide de compréhension dans cette chanson-là. [...] Je la trouve assez efficace pour ça, avec tout le côté cinématographique que ça apportait.»

La fin du monde

«C'est elle qui wrape up le mieux l'album, qui réunit les deux thèmes principaux. La fin du monde parle de deux personnes dans une atmosphère apocalyptique où il ne reste que l'amour. Ce n'est même pas la nourriture qui dérange qui que ce soit.»

La peur est avalanche

«C'est le plus proche que je vais faire d'une toune engagée. C'était un bon timing. Le genre de toune qui fait que l'album était dans l'urgence d'agir. Chaque semaine, il se passait des affaires et je me disais: "Ah criss, il faudrait que mon album soit sorti parce que c'est en plein en phase avec tout ça".»

Tu voulais des enfants

«C'est parti d'un buzz de Nat King Cole. Avec l'orchestre tout le long. Je voulais faire une toune Nat King Cole des pauvres. Ça parle aussi du fait que même si tu nais dans des conditions plus difficiles, ça ne t'empêche pas d'être un bon être humain. [...] C'est un autre type de chant aussi, je ne suis pas habitué à chanter comme ça, très doux. J'essaie des affaires des fois.»

________________________________________________________________________

Philippe Brach lancera sa tournée Le silence des troupeaux le 10 février prochain. Il sera de passage à Montréal, au MTELUS, le 16 mars.

Folk. Philippe Brach. Le silence des troupeaux. Spectra Musique.