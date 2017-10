Daran sur le fil du rasoir

Se mettre en danger

Daran s'est littéralement enfermé pendant un été complet pour créer Endorphine, son 10e disque en carrière. «La batterie en face, la guitare à droite, la basse à gauche. Tout était câblé, tout pouvait être joué n'importe quand, et je montais les pièces au fur et à mesure.» Après coup, il a demandé au batteur Marc Chartrain de refaire les lignes de batterie. Il les a finalement gardées. «Je les trouvais plus wild.» Le but du processus n'était pas de prouver qu'il était capable de tout faire, mais plutôt de vivre le plaisir de la maturation. «Dans ce temps-là, je décroche du monde extérieur, je dors quand j'ai sommeil, je mange quand j'ai faim. C'est une autre manière de faire. Mais c'est à double tranchant, car si je me trompe, il n'y a personne pour me le dire ! Au moins, je saurai à qui m'en prendre...»

Se donner des contraintes

Toutes les chansons sont «attachées» sur Endorphine - c'est le concept de base de l'album, souligne même le musicien. «J'aime bien les figures de style imposées. Autant les morceaux sont organiques, autant je voulais que ce qui les lie soit complètement électro », dit Daran, qui estime qu'une « quantité raisonnable de contraintes» aide à la création. «Si on me dit "Voilà, fais un album et tu as accès à tout", ça risque de prendre du temps.»

Se méfier de l'expérience

Facile à emmener «en live», Daran présentera Endorphine sur scène à Montréal à l'occasion de Coup de coeur francophone. Avec ses trois musiciens, il jouera le disque dans son intégralité pendant la première partie, alors que la deuxième sera consacrée à son répertoire. «Les chansons sont liées parce que je n'avais pas envie d'avoir des applaudissements entre elles.» Pardon? «Je dis ça parce qu'une fois, après m'être rendu compte qu'une chanson marchait moins bien en spectacle, j'ai changé sa finale. Le soir même, j'ai eu d'énormes applaus. Après, j'ai pris peur: c'est horrible, ça veut dire que je connais les ficelles pour faire applaudir les gens! D'après moi, quand tu en es à prendre le risque de te réfugier dans l'expérience, c'est le début de la fin. C'est sûr que l'album suivant va être une caricature de toi-même.»