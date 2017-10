L'offensive numérique de Diane Dufresne

À compter du 2 octobre, l'ensemble de la discographie de Diane Dufresne sera offert sur iTunes et Apple Music. Une première véritable incursion numérique pour la diva qui prépare pour 2018 un nouvel album dont on entendra bientôt le premier extrait. Explications.

Nicolas Lemieux s'est souvent demandé pourquoi, à l'exception de son dernier album Effusions, paru en 2007, et de quelques compilations et albums enregistrés en spectacle, la discographie considérable de la chanteuse de 73 ans n'était pas offerte sur les plateformes numériques.

«La raison était fort simple: Diane est très orientée sur l'avenir. Elle ne vit pas dans le passé, c'est ce qui fait sa force», explique le patron du label montréalais GSI qui a produit le concert Montréal symphonique au pied du mont Royal, le 19 août dernier.

N'empêche, dans l'univers de la musique numérique en 2017, c'était une absence de taille, sinon une anomalie à laquelle Lemieux a voulu remédier. Non seulement il a convaincu la chanteuse et son associé et mari Richard Langevin de lui vendre les droits de 18 albums de Diane Dufresne, y compris la moitié des droits de Tiens-toé ben j'arrive! et À part de d'ça, j'me sens ben dont l'autre moitié appartient à François Cousineau, mais il en a aussi fait rematricer tous les enregistrements.

Ainsi, dès lundi, toutes ces chansons rafraîchies, dont certaines proviennent d'albums parus uniquement en France, pourront être téléchargées sur iTunes ou écoutées en continu sur Apple Music dans toute la francophonie. Y compris les chansons de Dioxine de carbone et son rayon rose, l'opéra-cartoon des années 80 signé Luc Plamondon et Angelo Finaldi, ou encore Un jour il viendra mon amour, une chanson de Cousineau et Marcel Lefebvre que Diane Dufresne a interprétée pour le film L'initiation de Denis Héroux à la fin des années 60.

Un peu de chance

Environ 70 % du travail de rematriçage effectué par Marc Thériault et Philippe Gosselin du studio montréalais Le Lab Mastering l'a été à partir des bandes d'origine. Pour le reste, il a fallu puiser à d'autres sources dont les vinyles et les CD, explique Lemieux qui a parfois joué de chance dans cette opération.

«Une des bandes de l'album Détournement majeur a été retrouvée dans une garde-robe d'une maison de Saint-Henri où une famille d'immigrants venait d'emménager. En faisant une recherche sur le web, ils ont découvert que des albums de Diane Dufresne étaient chez GSI et ils nous ont appelés.

«Moi, je voulais que le catalogue ait un son qui se tient, poursuit Lemieux. Il fallait donc trouver un équilibre, une espèce de fil rouge entre des enregistrements des années 70 et 90 provenant de fichiers sources différents. Pour certains albums, le travail a pris quatre heures, pour d'autres, trois jours.»