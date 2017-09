Bruce Cockburn, homme de parole et de conviction

Bruce Cockburn a longtemps été un habitué des salles montréalaises. On allait au Spectrum entendre ses chansons qui mêlaient habilement l'amour, le propos social et la spiritualité sur des airs folk, rock et même jazz. Au début des années 2000, il ne fallait pas s'étonner de le croiser sur le Plateau Mont-Royal, où il a vécu pendant quatre ans.