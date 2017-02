Wyclef Jean: de retour dans l'océan

Le «brasseur»

Son mini-album en est une autre preuve, Wyclef Jean est un modèle d'éclectisme. «Je suis un brasseur», lance-t-il dans un grand sourire. Le DJ et producteur suédois Avicii parle plutôt de «clefication», un mot qui pour Wyclef signifie «un truc auquel les autres ne pensent pas» et qu'il veut s'approprier dans le titre de son prochain album.

Parce que, voyez-vous, Wyclef considère les 14 pièces de J'ouvert comme un amuse-gueule en attendant son Carnival 3, qui paraîtra à l'automne, 20 ans après son remarquable premier album solo The Carnival. L'artiste hyper productif nous annonce qu'il n'y aura sur ce troisième volet qu'une seule des quelque 25 chansons qu'il a enregistrées avec Avicii à Stockholm.

«Avicii et moi, on a fait tellement de choses ensemble que c'est une oeuvre en soi. C'est un croisement entre Haïti et la Suède qui pourrait s'intituler Une nuit d'hiver à Stockholm. L'album Carnival 3 va sonner comme ce qu'on entend sur J'ouvert, mais en plus gros. J'ai travaillé avec Emeli Sandé et je garde cette chanson [Carry On] pour l'album. J'aurai d'autres invités comme Daryl Hall, dont j'ai repris Rich Girl avec Pusha T.»

J'ouvert est d'abord et avant tout pour Wyclef Jean une façon d'annoncer qu'il est de retour dans l'arène, comme il le chante dans The Ring, la première pièce du mini-album.

«Les gens connaissent déjà mon dossier, mais quand tu montes dans l'arène à 40 ans contre un jeune adversaire, tu ne bouges pas comme quand tu avais 20 ans. Es-tu encore capable de le mettre K.-O.?», lance-t-il dans un éclat de rire.

De jeunes fans

Si Wyclef Jean ressent le besoin de faire ses preuves auprès d'un nouveau public, il sait fort bien que nombre d'artistes plus jeunes se réclament de lui aujourd'hui. Dont Avicii, Young Thug, qui a pondu une chanson intitulée Wyclef Jean, et le Canadien Drake.

«Drake est un grand fan de moi. Sur le web, on peut le voir à 14 ans rapper sur Ready Or Not [des Fugees]. Quincy Jones a toujours dit que quand tu perds le pouls de la jeunesse, tu perds tout. Il faut se réinventer constamment.»

Ce que fait Wyclef Jean sur J'ouvert en reprenant en version acoustique la chanson Kiss the Sky qu'il avait donnée au duo électro américain The Knocks et en saluant le mouvement Black Lives Matter dans sa chanson Life Matters, ce qui ne l'empêche aucunement de chantonner la chanson populaire mexicaine Cielito Lindo dans Party Started ou de citer la chanteuse Sade dans Rear View.

Wyclef Jean a quitté Montréal en promettant de revenir s'y produire en spectacle plus tard cette année. Ceux qui ont assisté à sa grande fête sur la place des Festivals à l'été 2015 ne voudront pas rater ça.

_____________________________________________________________________________

POP RAP. J'ouvert. Wyclef Jean. eOne. En magasin.