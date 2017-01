Dix albums attendus en 2017

Almanach, de Patrice Michaud - 4 février

Vendu à plus de 25 000 exemplaires, son dernier album Le feu de chaque jour l'a propulsé sur le devant de la scène musicale québécoise.

Patrice Michaud est de retour avec Almanach, album réalisé par le touche-à-tout Philippe Brault (Safia Nolin, Koriass, Laurence Nerbonne). En plus de ses fidèles musiciens (Simon Pedneault, Mark Hébert et Marc Chartrain), Michaud a confié des arrangements à Antoine Gratton et il a eu recours au flair pop au piano et percussions d'Alex McMahon (le réalisateur d'Alex Nevsky). Ça promet.

I See you, de The xx - 13 février

La sortie du troisième album de The xx sera le premier grand événement musical de 2017.

Sur I See you, le trio britannique formé de Jamie xx, Romy Madley Croft et Oliver Sim propose des chansons plus dansantes et démonstratives sans dénaturer son univers intime et charnel. Rappelons que The xx se produira le 24 mai au parc Jean-Drapeau, sur le site de la Plaine des Jeux.