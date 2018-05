Clara Luciani: nouvelles variations sur un même t'aime ***1/2

Directement ou indirectement, Clara Luciani a été associée à Nouvelle Vague, Raphaël, Biolay, La Femme, Hologram (avec Maxime Sokolinski), Nekfeu... Avant quoi, elle avait grandi dans un environnement familial très propice à la musique. Puisqu'elle écrit des chansons depuis l'âge de 11 ans, elle peaufine ses identités chansonnière, vocale et musicale. À l'écoute de cet album solo, on sent ici ce long chemin parcouru par cette femme dont les thèmes relatifs à la chose amoureuse et le présent au féminin dominent l'écriture. Sombres, gris, lumineux ou clairs-obscurs, les épisodes de l'amour ici mis en strophes demeurent universels. Luciani assume pleinement ses influences venues d'hier ou d'avant-hier, ses musiques sont à la fois tributaires de la chanson française, de la culture indie, du rock ou de la synth pop. La réalisation et les arrangements de cet opus ont été confiés à Ambroise Willaume (SAGE, Revolver), Benjamin Lebeau (The Shoes, Julien Doré) et Yuksek (Lana Del Rey). Ces habillages sonores confèrent à la chanteuse une personnalité authentique. Musique et écriture sont ici assez substantielles, fines et élégantes pour être admises dans l'aréopage des nouvelles forces de la francophonie pop.

* * * 1/2

CHANSON, SYNTH POP, ROCK. Clara Luciani. Sainte-Victoire. Initial Artist Services.