Django Django: les maîtres de la fusion ****

On ne peut accuser le groupe Django Django de faire du surplace. Passage souvent obligé dans le monde cruel de la musique, le quatuor londonien a plutôt déçu avec son deuxième album - jugé trop cérébral -, après un premier opus qui avait épaté la galerie et qui avait été finaliste au prix Mercury du meilleur album britannique.

Django Django fusionne encore une fois un tas d'influences sur Marble Skies. Surf rock, krautrock, dub, new wave, folk, prog... Les non-initiés penseront aux Beach Boys, mais aussi à Cut Copy, Tame Impala et Metronomy, et même à Gary Numan et Supertramp.

La pièce-titre ouvre l'album sur les chapeaux de roues avec un rythme haletant et un refrain astral. Suit Surface to Air, sur laquelle figure la chanteuse Self Esteem (Rebeca Taylor), qui flirte habilement et délicieusement avec la musique de club.

On se transporte ensuite dans une atmosphère vintage californienne sur Champagne, puis on revient au rock sixties britannique avec Tic Tac Toe.

Diplômés d'écoles de musique, les quatre membres de Django Django réussissent à transcender l'exercice de style dans l'exploration musicale de leur troisième album. Sauf pour deux titres plus quelconques (Further, Sundials), on prend goût à s'éparpiller avec le groupe et à tomber sur des moments d'épiphanie pop (In Your Beat).

Django Django se produira au festival Coachella en avril. Une tournée nord-américaine devrait suivre.

* * * *

PSYCH-ROCK. Marble Skies. Django Django. Because Music.