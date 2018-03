Lovely Creatures: semences douteuses, grande classe *****

On connaît le raffinement, l'inspiration et l'envergure intellectuelle de Nick Cave and The Bad Seeds, qui sévissent depuis 1984, alors voilà ce résumé succinct de cette trajectoire.

Répartie en trois CD et un DVD, sans compter un livre conçu sans fautes de goût. On attaque le cycle 1984-1993 avec la formation originelle: Blixa Bargeld et Hugo Race, guitares, Barry Adamson, basse, Mick Harvey, batterie et piano.

Ce mélange à la fois subtil et sulfureux de rock, crooning ou bruitisme était déjà en place à l'époque, les mauvaises semences produisaient leurs fruits. On se repasse donc les classiques Tupelo, In The Ghetto, The Mercy Seat et autres The Ship Song.

L'épaisseur du son devient plus considérable, des sédiments s'ajoutent pendant le cycle 1993-2003... Where The Wild Roses Grow, Loverman, Come Into My Sleep... Martyn Casey s'amène à la basse, Warren Ellis fait son entrée au violon avant de devenir le complice principal de Nick Cave.

Des séances plus ambitieuses impliquent des sections de cordes ou même les voix de nos soeurs McGarrigle.

Le cycle 2004-2013 est sans doute celui de la grande maturité, du songwriting quasi parfait, du dosage idéal entre culture rock, musique de chambre, gospel, noise ou exploration contemporaine.

C'est le cycle de Dig, Lazarus, Dig !!!, Jubilee Street, Higgs Boson Blues, Push The Sky Away. Semences douteuses, grande classe...

* * * * *

ROCK. Lovely Creatures. Nick Cave and The Bad Seeds. Mute Records. 3 CD, 1 DVD, un livre-objet.