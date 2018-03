Un Joyeux Noël Acoustique: salade de saison ***

Sous l'impulsion de la violoniste Sylvie Harvey et de son mari Winston McQuade, des artistes connus et moins connus de Montréal ont enregistré ce Noël acoustique avec les moyens du bord, sorte de fête familiale tous styles et tous azimuts, avec pour dénominateur commun l'instrumentation acoustique.

Ainsi donc, Keesha Balmir reprend Santa Baby, popularisée en 1953 par Eartha Kitt. Ça se poursuit avec la très hipster Applesauce, composée et interprétée par Vanille Debray.

Shirley Théroux y fait une apparition divine et transforme Sainte nuit en torch song. Autre revenant, Bob Harrisson pousse un gospel bien senti et bien éraillé de Glory Alleluia, en version française s'il vous plaît.

Eugénie Bataille devient Julie Andrews et chante My Favorite Things. Le couple McQuade-Harvey attaque White Christmas, d'Irving Berlin, Cédric Melançon et Vanille Debray renchérissent avec What Are You Doing New Year's Eve?, standard de Frank Loesser dont on adore la version d'Ella Fitzgerald. Cédric Melançon en glisse une de son cru, Les lumières de Sainte-Catherine.

La soprano Caroline Bleau interprète Gesù bambino, dérivé italien d'Adeste fideles signé Pietro Yon. Quartom y va du chant traditionnel Dans une étable obscure, le tout coiffé par un duo violon-guitare sur l'incontournable de John Lennon Happy Xmas (War Is Over).

Les recettes seront remises à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et au Grand Sapin de Sainte-Justine.

* * *

STYLES VARIÉS. Un Joyeux Noël Acoustique. Artistes variés. Autoproduction.