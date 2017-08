The War on Drugs: purisme idéal ****

Parlons précisément de ce dernier.

Auteur, compositeur, multi-instrumentiste, de surcroît fort bon guitariste, Granduciel avait fondé The War on Drugs avec Kurt Vile. Il pilote l'engin depuis le départ de Vile en 2008, et en détermine brillamment la trajectoire. En 2014, c'était la consécration: l'opus Lost in the Dream s'était posé sur moult listes de fin d'année. Le groupe avait trouvé sa niche, un public fervent, des critiques qui en légitiment l'approche. Et ça se poursuit en 2017, on vous l'assure.

Dans ce quatrième album studio, les mots s'imposent tout autant que la musique, dont les chansons dépassent très souvent les 6 minutes et peuvent même atteindre 11 minutes et 14 secondes (Thinking of a Place).

Du coup, on accepte l'absence d'avancée formelle apparente, voire une légère régression par rapport à l'album précédent. On apprécie plutôt les détails d'un art inscrit dans une tradition et non dans la rupture historique. Les guitares, la batterie, les claviers, les instruments d'appoint (harmonica, saxophone, électronique), la rythmique du phrasé, les inflexions dylanesques. En fait, tout de cet album témoigne d'un purisme, d'un classicisme assumés... A Deeper Understanding, pour reprendre le titre de l'offrande.

Cela étant souligné, on retient d'abord la charge émotionnelle que portent les mots de ces chansons magnifiquement construites, ces cassures de l'intimité, cette anxiété de la solitude, cette volonté de s'émerveiller de nouveau après le naufrage affectif, cette putain de vie qui peut aussi tendre vers le haut. La guerre contre les drogues infectes suit son cours...

* * * *

FOLK ROCK. The War On Drugs. A Deeper Understanding. Atlantic.