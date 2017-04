Univers parallèles: le Damien qu'on aime ****

Il y a dans ces Univers parallèles tout ce qu'on a toujours aimé de Damien Robitaille : sa fantaisie, sa candeur, ses images inusitées et pourtant très terre-à-terre, bref, cette façon qu'il a de nous étonner au détour d'une phase en apparence toute simple.

Plus encore, ce quatrième album regorge de mélodies accrocheuses - de la fort belle ballade Le fleuve à la très beatlesque Univers parallèles en passant par l'irrésistible Tout feu tout flamme - et de rythmes entraînants comme dans Rêve récurrent et la funky Sortie de secours dont le propos n'a pourtant rien de léger.

Les choeurs féminins, très présents, ajoutent une touche gospel dans l'interlude Signe de vie, Le fleuve et Chance en or mais servent parfaitement le côté soul qu'on lui a toujours connu.

Cet album très réussi annonce un spectacle réjouissant dont Damien Robitaille a le secret.

****

POP

Univers parallèles

Damien Robitaille

Audiogram