Keith Jarrett. A Multitude of Angels: les anges dans la place ****1/2

A Multitude of Angels est le témoin audio d'une tournée italienne de Keith Jarrett en octobre 1996. Enregistrées par le pianiste lui-même, ces magnifiques performances furent exécutées à Modène, Ferrare, Turin et Gênes. Un coffret de quatre CD réunit ces enregistrements publics et se veut la conclusion d'un cycle solo du fameux jazzman.

On sait que le mythe de Keith Jarrett s'est construit en bonne partie sur ces longues improvisations soliloques, sur ce pouvoir qu'il a de transcender le moment présent et de mystifier les auditoires.

Il peut entrer en transe et ainsi accéder au paradis de la musique, là où les plus simples mélodies se lient comme par magie aux pointes de complexité et au jeu virtuose, là où les folklores et les patrimoines classiques inscrits dans l'inconscient émergent dans un continuum cohérent, gorgé de substance et d'émotion.

Il faut d'ailleurs lire le texte de Keith Jarrett au sujet de ce coffret; il y suggère la métaphore des anges présents lors de l'acte musical, évoquant ainsi le lien spirituel des artistes avec les forces positives de l'univers, lesquelles seraient un fondement de l'inspiration.

Quoi qu'on pense de cette explication mystico-pétée, on peut considérer cette séquence comme une des plus inspirées de l'art jarrettien.

* * * * 1/2

JAZZ. Keith Jarrett. A Multitude of Angels. 4 CD avec livret. ECM.